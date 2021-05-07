采业者建议 政府允许健身中心部分活动继续

（早报讯）室内健身房的防疫措施从星期六（8日）起收紧，但政府在与业者讨论后，决定允许公共与私人健身中心继续一些冠病传播风险较低且较不激烈的活动，如瑜伽和皮拉提。

参与活动的学员必须遵守更严格的规定，包括时刻戴口罩。每堂课限最多30人，学员不应共用运动器材，在进行活动时导师或学员都不应喊指示或大声说话，也必须保持至少两米距离。

从本月8日至30日，我国将回到冠病解封后的第二阶段。政府原本宣布，所有室内健身房与健身设施都必须关闭，包括瑜伽和皮拉提（pilates）中心。

只有开放式的室内羽毛球场、篮球场和攀岩馆等场地能继续让公众使用，但活动参与者必须遵守安全距离与五人的人数限制。

不过，新加坡体育理事会发布文告宣布，下来政府将允许一些病毒传播风险低的室内活动继续。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在面簿页面上指出，政府是在与新加坡健身联盟与全国导师与教练协会等体育与健身行业的业者展开讨论后，决定做出调整。

他说：“这将能减缓一些业者的压力。”

唐振辉解释，政府知道一系列新的安全管理措施会影响企业的运营，但考虑到社区病例增加，政府须保障人民的健康。他提醒，政府尽管在听取业者反馈后做了调整，但大家仍必须时刻遵守安全管理措施。

“我们也将探讨如何透过额外的经济援助措施，帮助那些必须关闭的健身设施。”