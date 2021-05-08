被控贿赂陆交局前高管 大宇两职员认罪

（早报讯）陆交局前副总署长符永泰贪污案，两公司高管认罪，称符永泰以家里医药费为由借钱，担心得罪他才答应。

陆交局前副总署长（汤东线和跨岛线）符永泰。（档案照）

zaobao.sg早前报道，陆路交通管理局前副总署长（汤东线和跨岛线）符永泰（46岁）因涉嫌收贿和欺骗，被控上法庭。涉案的一家公司以及来自四家公司的六名高层也在行贿的罪名下被控。

其中，大宇建设（Daewoo Engineering & Construction）韩国籍项目总监金勇古（52岁）和韩国籍项目经理卢宋勇（49岁）各面对两项控状，指他们串谋以贷款方式在2018年和2019年向符永泰行贿共5万元。两人昨日出庭认罪，控方提控其中一项控状，余项将由法官下判时一并考虑。

案情显示，2014年4月，陆交局授予大宇建设一份价值4.41亿的汤东线和跨岛线合同。这是该公司第一次拿到陆交局的项目。

2015年，金勇古和卢宋勇因拿到了合同开始和身为副总署长（汤东线和跨岛线）的符永泰有了密切的联系。2018年6月，符永泰以财务问题为由，向金勇古和卢宋勇借钱，金勇古得知后感到震惊和愤怒，强烈反对，并指大宇建设有严格的政策，禁止与客户有金钱上的来问，而这种行为也违反本地法律，于是以公司财务困难为借口拒绝。

但在符永泰再三请求下，两人担心得罪他，害怕对方会给公司施加时间压力并影响陆交局对公司工作的检查，最终同意借出2万元，希望建立友好的关系，以获得更多项目。

半年后，符永泰又一次找卢宋勇借款，指家里急需用钱，于是卢宋勇又借他3万。

2019年5月3日，卢宋勇要求符永泰帮忙掩盖史蒂芬地铁站工地的安全清洁违规行为，以免影响大宇对裕廊地区地铁站项目的投标。符永泰答应沟通，但大宇建设最终没得标。（部分人名译音）