拿刀架母脖子恐吓要砍死她 无业汉判监12月

（早报讯）酒后不满母亲唠叨他去找工作，55岁无业汉一把推倒77岁老母亲，导致她撞上椅子后摔倒在地；跟着他还从厨房找出四把刀，用其中一把18公分长的刀架在母亲的脖子上，恐吓道：“等下我拿刀砍死你！”

被告陈金良（译音）昨日（5月7日）承认恐吓及蓄意伤害母亲的罪名，被判坐牢12个月。

案情揭露，今年2月18日下午，被告用红包钱买了啤酒，坐在家中把六罐啤酒都喝掉。当时在厨房煮饭的母亲见儿子终日游手好闲，已有五年没有做工，便唠叨要他去找工作。

母亲的话让被告感到愤怒，走到厨房推了母亲一把，导致她撞到椅子后摔倒在地，至少三次想要爬起来，被告却又把她推倒。

此时，被告从厨房找出四把刀，一一摆放在餐桌上，随之取出一把18公分长的刀子架在母亲的脖子上，恐吓说：“等下我拿刀砍死你！”

母亲不再反抗，被告随之消气，母亲则把刀子统统藏在卧房内，深怕被告再拿刀恐吓她。

被告见母亲流血，自己拨电报警，母亲便被送往医院接受诊治。

根据医药报告，被告的母亲头部有伤，盘骨、大腿多处骨折，必须留院治疗。

主控官指被告伤害亲生母亲，虽然他无意导致她重伤，但她的伤势却非常严重，应当严惩判他坐牢14个月。

被告没有代表律师，求情时说自己非常后悔，并向母亲道歉，希望她能原谅自己。

法官说，被告是初犯，也在第一时间认罪，最终判他坐牢12个月。