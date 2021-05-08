刀砍“闹鬼”木瓜树再抢街坊手上猫粮 60岁大叔认罪监三周

（早报讯）坚信住家楼下的木瓜树“闹恶鬼”，60岁大叔拿出菜刀将木瓜树砍断后，碰巧见到七旬阿嫂在楼下喂猫。大叔感到不满，将阿嫂手上的猫料抢走，说她“dirty dirty”（脏脏），还高举菜刀把阿嫂吓跑。

洪世志（译音，60岁）遭逮捕后被控包括刑事恐吓、鲁莽行事与恶作剧三项控状，他昨天（5月7日）承认刑事恐吓的罪名，余项交由法官一并考虑后，被判坐牢三周。

根据案情，被告住在大巴窑4巷第56座组屋。他坚信家楼下的木瓜树“闹恶鬼”，因此在2019年8月6日从家里找出一把菜刀，到家楼下把木瓜树的上半段砍断。

一名在组屋底层喂野猫的70岁妇女听到木瓜树倒下后，转过头一看，见到被告拿着菜刀；而被告见到妇女后，抢过了她手中的猫料盒，指着妇女说她“dirty dirty”，还说要报警捉她。

妇女呛回被告，要他尽管报警，她会等警员到场评评理。这时，被告突然高举菜刀，然后对准妇女的头部，吓得她躲到柱子背后。

被告见妇女离开后，走到电梯旁的石板凳坐下，开始自言自语，过程中他把菜刀丢进垃圾桶。

妇女后来报警，警员在同一天内将被告逮捕。

主控官指出，被告虽然只是因为不满妇女喂猫想要将她“吓走”，并没做出例如拿着菜刀追着妇女跑的严重行为，但是他毕竟还是用菜刀吓人，必须入狱严惩，请求法官判他坐牢三周。