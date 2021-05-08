尚穆根：SPH仍有庞大读者群 无法依赖固有模式继续经营

（早报讯）全球媒体业普遍不景气，许多媒体公司都必须依赖外援才能免于破产。内政部长兼律政部长尚穆根认为，新加坡报业控股集团仍有庞大的读者群，只是无法依赖固有的生意模式继续运营。

尚穆根今天（5月8日）下午到忠邦民众联络所参加社区活动后接受媒体访问时，对新加坡报业控股集团（SPH）重组媒体业务发表看法。

他说，报业控股的问题不在于读者人数，读者并未减少。事实上，过去五年报业控股旗下媒体的读者反而增加了，《海峡时报》、《联合早报》，以及其他报章，总读者人数超过百万。这在小小的新加坡是非常好的表现，但是因为旧的经营模式无法持续导致收入锐减。

“《海峡》、《早报》和其他报业控股报章与其他外媒面对一样的压力，因为广告收入崩塌，他们都处于逆风状态。”

报业控股集团前天（6日）宣布，将旗下媒体业务转入新成立的全资子公司SPH媒体控股私人有限公司（SPH Media），未来将把这家子公司交给新成立的“担保有限公司”（Company Limited by Guarantee，简称CLG），以非营利模式运营，消除作为上市集团的财务压力。

另一方面，新传媒记者在前天的记者会上提问有关新机构资金来源和报人专业操守的问题，引起报业控股集团执行总裁伍逸松强烈的反应。

对此，尚穆根认为，问这个问题的记者和她的总编辑都知道拿广告商的钱不代表媒体就不再独立。若真的是这样，全球多数报章都不算是独立的，因为他们很多完全依赖广告收入。“很不幸”地伍逸松以这样的方式回答问题，但是因为报业控股是一家上市公司，因此他在评价这件事时必须小心。

伍逸松答复媒体询问时说：“我当时是在维护报业控股媒体长期以来十分重视的新闻操守，我往后还会继续那么做。我是个说话直率，不拐弯抹角的人，若有任何冒犯之处，我为此道歉。很遗憾这件事分散了人们的注意，而非专注在重组提议的好处。”