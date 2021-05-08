大华银行客户资料外泄 金管局：将严正看待这起事件

（早报讯）大华银行一名职员误入假冒公安的诈骗圈套，导致1166名中国籍客户在本地户头的资料外泄。新加坡金融管理局表示将严正看待这起客户资料外泄的事件，若发现大华银行违反当局的管理规则，将对他们采取行动。

大华银行昨天（5月7日）发文告透露，一名职员因误信假冒中国公安的骗局，向对方公开1166名中国籍客户的资料，包括姓名、身份证明、手机号码和户头余额等。

文告也说明，受影响客户的银行账号没有泄漏，银行的资讯科技系统仍然安全。

大华银行向客户致歉，并表示银行要求职员持有最高的专业操守。涉嫌此事的职员已被停职，目前正协助警方进行调查。

银行已致函所有受影响的客户，并采取多个预防措施，以保护他们免受诈骗。

这些预防措施包括立即关闭受影响客户的网络银行与手机银行应用、建议客户重新设置数码银行的权限和教导客户如何防止受骗，同时，银行也将加强对受影响户头的监控，为任何线上转账值设置一元的简讯通报与提醒。

金融管理局发言人回复媒体询问时表示，当局将严正看待大华银行客户资料外泄的事件，同时也积极和银行了解相关的内部控制、补救措施和客户管理流程。

“金融管理局指望银行采取强而有力的措施，维护客户信息的机密性。若发现大华银行违反当局的管理要求或未符合监管期望，当局将向大华银行采取行动。”