樟宜机场出现无关联社区病例 卫生部展开特别检测行动

（早报讯）樟宜机场出现三起无关联社区病例，为以防万一，卫生部将为樟宜机场第一搭客大厦、第三搭客大厦和星耀樟宜的工作人员进行检测。

樟宜机场今天（5月8日）出现的其中一名确诊患者是持有工作准证的47岁中国籍男子。他是Ramky Cleantech Services的清洁工，负责到第三搭客大厦工作。

这名患者没有出现症状，并于本月5日进行轮流定期检测，检测结果呈阳性。他在6日被送入国家传染病中心，于7日确诊。他在4月21日前的轮流定期检测结果都呈阴性。他已在2月19日完成接种两剂疫苗。虽然这名患者的血清检测结果呈阳性，但当局判定他是在近期受感染的。

另一名患者、33岁的新加坡籍男子，是Shimizu Corporation的安全协调员，被派到第三搭客大厦工作。他的工作内容无需和乘客交流。

他在4日接受轮流定期检测，并于5日下班后出现发烧症状。他在隔天到诊所看医生时接受冠病检测，结果呈阳性，被送往国家传染病中心。他的血清检测结果呈阴。

在第一搭客大厦和第三搭客大厦担任安检人员的57岁新加坡籍男子也确诊。他的工作内容包括检查离境和过境的乘客。

他在5日接受轮流定期检测，在当天傍晚出现喉咙痛的症状，但没有就医。他在隔日照常上班，但喉咙痛的情况更加严重。他在7日确诊，被送往国家传染病中心。

他在4月23日以前的轮流定期检测结果都呈阴性。他在2月4日已完成接种两剂疫苗。

因樟宜机场近期出现确诊病例，卫生部将为樟宜机场第一搭客大厦、第三搭客大厦以及星耀樟宜的工作人员展开特别检测。