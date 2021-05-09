卫生部：纸质接种卡仅作个人参考 不能用来出席活动或出国

（早报讯）公众在接种疫苗后收到的纸质接种卡仅供个人参考，不能用作正式的接种证明。

如果出席活动需要预先检测，商家会直接通过SafeEntry商业版应用查询出席者是否已经接种，出国者则应通过Notarise网站申请公证数码疫苗接种证书。

随着越来越多人接种疫苗，卫生部更新网站资讯，答复有关接种疫苗的一些疑问。

这些疑问包括该如何查询接种记录。卫生部指出，所有接种记录会以电子方式保存在全国免疫登记处、“合力追踪”以及保健资讯网（HealthHub）应用，方便公众查询。

公众在接种后也会收到一张纸质接种卡。不过卫生部指出，这些资料仅供参考，不能在出席活动或出国旅游时当作正式接种证明。

若出席活动时需要预先检测，主办方或现场工作人员会直接通过SafeEntry商业版应用，查询出席者是否已经接种疫苗。卫生部也提醒，出席者必须携带防疫器或使用最新版本的合力追踪应用。

出国者则可要求卫生部提供数码疫苗接种证书，并上Notarise网站，申请为证书取得认证。他们过后会通过电邮和Singpass应用收到相关证书，方便他们在机场和关卡出示给航空公司和关卡人员。

不过卫生部提醒，这些证书是否会被接受，还是得视个别国家的入境要求而定。旅客应该先上外交部网站查询其他国家和区域的旅游劝告，以及这些国家和地区对新加坡旅客采取的健康要求。