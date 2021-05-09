涉性服务诈骗案 五男子被警方调查

（早报讯）色字头上一把刀！通过社交媒体找“目标”，或在网上刊登广告引受害者入局，警方接获五起涉及性服务诈骗的投报，疑涉及这些案件的五名男子遭警方调查。

警方昨天（5月8日）发文告表示，年龄介于19岁至50岁的男子因涉嫌五起性服务诈骗案件，目前被调查。

据文告显示，今年三月至四月期间，警方接到数起受害者报案，指他们上网寻找性服务，但付款之后，对方却了无音讯。

商业事务局在各警署的配合下，于本月3日和4日展开行动，逮捕这五名男子。他们的银行账户相信被用来接收受害者汇出的款项。

初步调查显示，受害者可能在面簿和交友平台“Tagged”等上收到来自骗子的“交友要求”，或者通过线上平台“Locanto”和“Sokka”找到提供性服务的广告。

当受害者坠入陷阱后，骗子便会让他们通过Telegram等聊天应用联系，并在见面前要求对方付款。受害者过后通过PayNow或PayLah等途径进行电子转账，骗子得手后就会失去联络。

根据警方提供的聊天截图显示，骗子相信会频频用各种借口催促受害者付款，并转发不雅照片，增加可信度。

针对五名男子的调查正在进行。根据贪污、贩毒与其他严重罪行法令，洗钱罪成可面临最长10年监禁，或最高50万元罚款，或两者兼施。

警方严厉看待任何犯罪行为，并将不遗余力打击任何非法活动。公众若想要了解更多防骗资讯，可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可上网www.scamalert.sg/fight加入“Let’s Fight Scams”运动，以获取最新的消息，与家人朋友分享。

有受害者不仅被骗损失金钱，还借出银行户头接收赃款，沦为钱骡。

调查也显示，在其中一起案件中，骗子编织故事说服受害者借出银行账户资料，殊不知，受害者的银行户头过后收到另一名受害者汇过来的款项。

警方表示，通过协助接受或转账来历不明的款项，可能导致受害者成为钱骡，并协助洗黑钱。

警方也提醒公众，应该小心提防在社交媒体上声称要提供性爱或按摩服务的要求，并千万不要透露自己的银行账户信息。