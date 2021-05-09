拒上节目谈母亲节 李美花：我会哭

（早报讯）义顺前议员李美花在面簿上感叹自己因疫情无法到马来西亚探望母亲，已经很久没见到母亲，很想念她。

今天（5月9日）是母亲节，常言道：“每逢佳节倍思亲”，这一天也让不少他乡游子更想念人在异地的母亲。疫情阻隔下，哪怕是在长堤彼岸的家人也变得遥不可及，一道海峡成了隔岸相望的鸿沟。

出生于马来西亚马六甲的前义顺议员李美花，今早在面簿上分享了自己和白发苍苍的母亲通过视讯通话，遥寄祝福的贴文。

当中，她提及前几天有从事新闻工作的朋友联络她，邀她上节目谈母亲节，但被她拒绝了。

她写到：“我已经很久没见到我的母亲了，我好想念我的妈妈。我一定会在电视流眼泪，因此我拒绝了。”

她也指出，相信有很多人像她一样“只能默默的盼望，希望疫情早曰消失，边境早日开放，也希望远方的亲人身体健康。”

据之前报道，李美花在清寒环境中成长，是家中长女，有五个弟弟一个妹妹，父母都是割胶工人。

有一对儿女的她受访时表示，上周六家人提前为她庆祝了母亲节。她说，女婿是一名工程师，喜欢烹饪及研究新菜色，当天他就煮了一锅人参鸡汤、羊角豆、泡菜炒饭以及蜜汁鸡翅等佳肴，一家人共度了温馨的一天，饭后女婿还教她打麻将。

李美花也说，今早收到许多义顺区居民发来的简讯，祝福她母亲节快乐。