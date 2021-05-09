一家四口大水沟里遛狗 公用事业局：违例可罚3000元

（早报讯）一家四口到蔡厝港大水沟遛狗？散步者认为太危险，公用事业局指违例者可被罚款3000元。

热心读者卓先生（40岁，工程师）近日拨电《新明日报》24小时热线通报，指他于上月10日下午3时，独自到蔡厝港靠近裕廊先驱初级学院后方的公园连道散步时，发现大水沟内有一男一女带着两名小孩徒步，倍感惊讶。

他观察看似一家四口的男女成人走在前方，尾随着两名小孩外，还有两只狗。

“我一直走在大水沟旁的路上，发现他们走了约400米，还一直往大水沟内步行，我就继续我的路程了，不晓得他们最终走到哪里。”

他觉得，近日天气多变，曾在下雨天时，发现这里的大水沟水位很高，虽然当天无下雨，大水沟内没有积水，但擅闯大水沟行为很危险。

记者近日走访，发现该水沟与公园连道平行，一眼望不到头，并未发现有人在水沟里，公用事业局也在水沟旁设牌，禁止公众进入。

常来连道运动的杨先生（26岁）表示，从未看过水沟里有人：“如果水沟干的话则没什么大不了，但若湿滑可导致危险。”

另一民众表示，曾在多年前见过有人出现在水沟里，水沟几乎每隔百米就有一个楼梯连接马路，但连接处有围栏，公众要想进入水沟仍需翻越近一米高的围栏。

公用事业局回复《新明日报》邮询问时透露，目前正在调查此事，该处的大水沟两旁有设立牌子，警告民众勿闯入。

当局指出，未经许可进入沟渠与大水沟是非法的，这样做可能很危险，尤其是在暴风雨期间，违法者可被判最高3000元的罚款。