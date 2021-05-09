职总正尝试说服建筑承包商 改变以罗厘载送客工安排

（早报讯）全国职工总会认为，罗厘不应再用来载送客工。工运领袖已在与代表建筑业的新加坡承包商公会进行磋商，希望说服业者改以巴士载送客工，确保他们的安全。

职总助理秘书长杨益财星期天（5月9日）在职总LabourBeat网站上撰文说，除了展开劳资政协商，职总也呼吁业者现在就制定临时措施，如聘请专载送客工的司机，而非要求已忙碌一整天的客工兼任罗厘司机。

他说：“这是好的做法，至少能先去除司机因太疲惫而酿成意外的风险。”

杨益财点出，在公路交通法令下，目前载送货物的罗厘本来就不能载人，而客工却除外；法令也没有阐明要如何让罗厘上的重物或机械牢固，以免压到车上的客工。

他说：“罗厘上又有货物又有乘客是不安全的，这随时会酿成致命的灾难。”

他认为，如果雇主现阶段坚持用罗厘载送客工，那他们应尝试减低发生意外的风险。“首先，他们应确保乘客都能系上安全带。此外，罗厘在载送工人时必须减缓行驶速度。”

本地近来接连发生涉及载送客工罗厘的交通事故，一些民间组织已在呼吁重新检讨载送客工的安排。首起意外发生于上个月20日，载送17名客工的罗厘在泛岛快速公路疑失控撞上爆胎停在路旁的倾斗卡车，导致罗厘上所有乘客受伤，其中两人伤重不治。

杨益财指出，目前疫情给许多建筑业者带来很大的经济冲击，职总也清楚这时要承包商购买或租用巴士会带来巨大的成本负担，而本地有超过35万名客工，一些业者也担心不够巴士载送客工上下班。

职总目前除了与建筑与木材业工友联合会（BATU）一同和本地承包商公会展开商谈之外，也在和有关政府单位探讨如何协助建筑业者推行新措施。

他说：“简单来说，我们希望所有客工每天能安全抵达工作场所，也安全地回家。”