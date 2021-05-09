樟宜机场出现冠病感染群 5月3日曾到第三搭客大厦者可免费检测

（早报讯）樟宜机场出现新的冠病感染群，确诊的八名病患都在第一或第三搭客大厦工作。为降低病毒在社区广泛传播的潜在风险，卫生部将为那些在5月3日曾到过樟宜机场第三搭客大厦的公众，提供免费冠病检测。

卫生部极力呼吁这些公众在5月10日至16日之间，到区域检测中心或拭子检测计划（Swab and Send Home）下的公共卫生防范诊所（PHPC）接受免费拭子检测。卫生部也会从明天（5月10日）起，透过短信通知受影响公众如何预约检测。

根据卫生部今晚（5月9日）的文告，今天的新增社区病例中，有四人被列入机场感染群，他们都在第三搭客大厦工作。其中两人初步确诊感染源自印度的B1617变种毒株，仍在等待进一步检测确认，他们分别是持工作准证的51岁清洁工，以及57岁辅警。

持工作准证的51岁中国籍女清洁工，最近一次上班是在5月3日。她是早前确诊的88岁清洁工的同事。受雇于策安保安（Certis Cisco）的57岁新加坡籍辅警，工作范围包括管控人潮和检查旅客文件。他已分别于2月15日和3月8日接种疫苗。

另外两人分别是63岁的清洁工以及66岁的乘客护送人员。

担任清洁工和推车处理员的63岁新加坡籍男子，也是早前确诊的88岁清洁工的同事，他已分别于1月22日和2月15日接种疫苗。担任新翔集团（SATS）乘客护送人员的66岁新加坡籍男子，也分别于1月29日和2月19日接种疫苗。