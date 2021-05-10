（早报讯）尽管美国经济数据反映当地就业前景充满挑战，但却缓解投资者对美国联邦储备局加息的担忧，本地股市本周预料在波动之中小幅攀升。

新加坡海峡时报指数上周五闭市报3200.26点，重新站上3200点这关键水平，但全周仍跌0.56％。

由于疫情反扑，新加坡从上周六起收紧防疫措施，暂回解封第二阶段至5月30日，不过市场预计这对我国国内生产总值（GDP）不会造成太大影响。

美国股市上周五回升，涨幅介于0.66％至0.88％；若从全周来看，标普500指数和道琼斯工商指数各涨1.2％和2.7％，纳斯达克指数则下跌1.5％。

本地周一值得关注的股票如下：

*莎莲科技（Sarine Tech）昨晚表示，由于整体商业环境良好，该集团在2021年第一季取得1730万美元的营收，为2014年以来最好的第一季度；基于业务活动仍未全面运作，支出也相应减少，集团净利为670万美元。

*已暂停交易的国浩休闲（GL Limited）披露，该股除牌计划在上周五已获新加坡交易所的批准，具体日期稍后公布。作为大股东的国浩集团（Guoco Group）今年1月向国浩休闲提出全面收购献议。

*中星石化控股（Sinostar PEC Holdings）今年第一季业绩报告显示，净利同比增长73倍至5930万人民币（1221万新元），营收则同比上扬22.5％至9亿6040万人民币。