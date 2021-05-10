新加坡工商联合总会吁政府 一旦情况允许立即放宽入境限制

（早报讯）新加坡工商联合总会（SBF）指我国无法承受完全对外籍劳工关闭边境所须付出的代价，并呼吁政府一旦冠病情况允许，就立即放宽对批准入境的新限制。

工商联合总会强调，我国就业市场人力不足会影响投资者对我国的信心，以及我国作为商业地点的竞争力和吸引力。若投资者因此决定退出本地，这意味着国人也将流失工作。

政府在上周五宣布，本月11日起减少从较高风险国家和地区入境我国的工作证件持有者人数。

联合总会说，尽管从低风险国家与地区或建筑、海事船厂，以及加工业工人大致上不受影响，但收紧措施仍会对企业有重大冲击。

“虽然我们理解需要一些新的限制来减少输入冠病病例的风险，但我们希望在冠病情况允许的情况下，尽快放宽对入境审批的新限制。”

联合总会也建议政府能够扩大不受新限制影响的低风险国家与地区名单，以纳入其他更多这类国家。

联合总会指出，冠病期间，由于许多外劳选择回国或遭裁退，使得我国损失许多外劳。去年，非居民就业人数减少了19万5900人，而居民就业人数则增加1万4900人。

总体而言，就业人数缩减了4.8%。旅游限制也进一步加剧了这种情况，流入本地以替代离职人员所需外籍劳工也减少。

联合总会表示，尤其是在这经济开始复苏的当儿许多企业正在努力应对人力短缺的问题。一些企业被迫关闭或缩小业务规模，导致连本地员工也失去工作。

联合总会说：“无论是从眼前还是长远来说，如果不能获得充足的人力，这对企业、经济和国人生计都会产生严重的影响。”

该商会表示，人力不足也会影响投资者对我国的信心，以及我国作为商业地点的竞争力和吸引力。若投资者因此决定退出本地，这意味着国人也将流失工作。