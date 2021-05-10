新马即日起开放民众提交跨境紧急探病探丧申请

（早报讯）从即日起，需要越过长堤进行紧急探病或探丧访问的新加坡和马来西亚公众可上网提交申请，每份申请批准后只允许两人进行跨境访问。

新马早前就两国之间的探丧和病危紧急探访程序达成协定，这项安排将从下个星期一（5月17日）起落实。马来西亚移民局和新加坡移民与关卡局今天起开放让两国人民提交申请。

根据我国关卡局网站资料，任何想要入境我国进行紧急探病或探丧访问的外籍人士，可上网提交申请。公众通过网站提交表格时，也必须附上直系亲属死亡证明、医生提供的病危证明信、能够证明亲属关系的证件以及护照附件等相关证件。

获批准来新的旅客，必须遵守相关入境措施，包括遵守居家通知以及接受冠病检测。关卡局人员会为这些人员安排到相关医疗设施或丧礼“进行短暂的安全访问”。

前往马国的公众同样得遵守当地相关条例，包括接受冠病检测，并在结果呈阴性后才能前去探丧或探病。

外交部长维文医生在上周与到访我国的马来西亚外交部长希山慕丁会晤，就冠病疫情中加强双边合作进行建设性会谈，并同意逐步、安全地恢复必要的跨境旅游，包括允许须探望家长或病危家属的人越过长堤。

维文当时指出，由于新马两国人民之间有着广泛的亲缘关系，因此需要这项安排。