【部长声明】易华仁：政府须确保本地媒体可持续性

（早报讯）如果没有负责任、高素质的本地媒体，新加坡的公共舆论水平将严重受损，社会凝聚力也将出现不可避免的流失，因此政府须从长计议，采取措施确保本地媒体的可持续性。

易华仁今天（5月10日）下午在国会就新加坡报业控股集团（SPH）重组一事发表部长声明时，指出报业控股过去五年每年都投资大约5000万元，以打造数码能力以及扩大读者群，这些努力见到了成效，旗下媒体阅读量处于历来最高水平，所推出的产品也获得国际奖项，但这些努力都无法通过数码平台获利，给这家上市公司带来巨大的股东压力。

他也强调，报业控股旗下媒体仍然是人们信赖、珍视的新闻来源，但能力建设和数码转型的投资步伐必须持续，否则新闻素质和报章发行量将会下降，发行量相对较小的母语报章更是首当其冲，对我国社会的多元种族结构造成伤害。

“如果继续在现有框架下经营，报业控股的媒体能力被掏空的风险非常大。政府须从长计议，采取措施确保本地媒体的可持续性。”

报业控股上周四宣布，将旗下媒体业务转入新成立的全资子公司SPH媒体控股私人有限公司（SPH Media），未来将把这家子公司交给新成立的“担保有限公司”（Company Limited by Guarantee，简称CLG），以非营利模式运营。政府也表明会注资支持这家新CLG。