【部长声明】政府注资SPH媒体 不影响与新闻室独立关系

（早报讯）政府愿意为新成立的担保有限公司注资，协助重组后的SPH媒体建立数码创新等能力，确保业务可长期持续。通讯及新闻部长易华仁说，新的业务和融资模式不会影响通讯及新闻部和SPH媒体新闻室的关系。

易华仁今天（5月10日）在国会发表部长声明时说，高素质、可信，并且能够本能理解国家利益和局限的国家媒体，对新加坡至关重要。政府从过去到现在的目标，一直是在新加坡发展和维持这样的媒体产业。

然而，新加坡报业控股（SPH）目前将新闻媒体业务置于上市公司的模式已不再可行，媒体业务需要大笔的投资，建立长期的数码和其他能力。

易华仁说，成立担保有限公司（CLG）将解除新闻媒体业务置于上市公司所面对的限制，但公司仍须寻找新的资金来源，应对新闻行业预计将出现的资金短缺。

“政府愿意在CLG确保财政纪律和问责的情况下，为拟议成立的CLG在数码创新、能力开发等领域提供资金，以实现长远可持续的业务计划。”

政府目前也对新传媒采用相同的融资模式，模式也行之有效。

易华仁说，新的业务和融资模式不会影响通讯及新闻部和新加坡报业控股新闻室的关系。

“政府清楚知道，本地新闻媒体必须继续作为新加坡人可信赖的机构。从新加坡的视角，客观报道新闻和多元观点，也仍是SPH媒体的编辑和记者的责任。”