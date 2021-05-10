南艺前校长、文化奖得主林友权昨晚病逝

（早报讯）南洋艺术学院第二任校长、文化奖得主林友权昨晚10时15分病逝，享年93岁，遗下太太与四男四女。

林友权遗孀徐美燕（56岁）接受联合早报访问时说，林友权在8年前已诊出末期前列腺癌，医生估计剩两三年寿命，但他注重饮食，半年前身体才退化，肾衰竭，上个星期跌了一跤导致盆骨裂，进入国大医院治疗至逝世。

林友权获悉患癌后，仍坚持飞往南艺在巴黎的艺术家入驻空间作画。徐美燕说，林友权一生执着于画画，从不会停笔，即使他双脚乏力，也由儿子背他上古楼画室的工作室，半年前才少去。

1928年在中国厦门出生的林友权是南艺前身——南洋美术专科学校创办人林学大的儿子，10岁与家人定居新加坡。他在1950年自美专主修西画毕业，留校教画，在1958年赴英国切尔西艺术学院考获版画文凭，并在市政厅音乐戏剧学校上声乐与音乐理论课。林学大在1963年逝世，林友权继承父业，任校长至1979年，教学至1994年，获南艺颁发长期服务奖。

南洋美术创办之路筚路蓝缕，林学大时期经济窘迫，林友权接手时雪上加霜，1973年底通过报界宣布面临关闭危机，后在校友捐献作品办义展和董事鼎力下，筹得十几万元渡过难关。林友权在南艺庆祝80周年时曾说：“从没放弃！哪里会放弃？要坚持的美术教育工作一定要做。再怎么辛苦也要做下去。”

林学大创办的厦门美专战前已关闭，而南艺生存至今，是新加坡与东南亚美术教育的中流砥柱。曾任南艺院长的何家良说：“现在南艺获得政府资助，有光明的前途，将要办成大学，但以前的经营是很不容易的，我也尽点绵力协助。林友权是恩师，对美育工作很负责，教学非常认真。我上美专第二年，他教油画讲解细心，而我和同学上课的情景也给林老师画入画里。”

林友权说过，美术是艺术的一种，甚至可以代替宗教独立存在。他擅长木刻版画、裸体画、水墨画、油画、峇迪画、雕塑等，2011年获颁文化奖。他在1956年与同仁创办赤道艺术研究会，1966年参与“六人木刻展”，隔年参加第一届新加坡雕塑展，1980年获颁总统公共服务勋章。

林友权为新加坡三任总统尤索夫、薛尔思和王鼎昌作雕像，也为父亲塑过三次像，一座真人大小的林学大铜像矗立于南艺林学大展厅前，2011年也为“新、中两国艺术交流展”在中国厦门美术馆展出，呈献另一座林学大铜像。林友权自2003年开始办个展，最后一次个展是2015年的“景异”。南艺在2010年办“不知足的恩赐”林友权回顾展。

治丧处今天傍晚5时设在武吉巴督25街大牌288A，吊唁须注册，星期四下午5时在万礼火化场火化。