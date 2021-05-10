四马路观音堂今起凭身份证尾号入场 有信众不知扑空

（早报讯）鉴于我国冠病病例近期攀升，四马路观音堂今天（5月10日）起开始实行以身份证或工作准证单双数入场限制，有信众不知情，今早扑空。

《新明日报》之前报道，四马路观音堂日前宣布即日起，实行以身份证或工作准证单双数入场限制，直到另行通知。尾号是单数的可在周一、周三与周五入庙。尾号是双数的则只能在周二、周四与周六入庙，每次只限50人参拜。开放时间是每周一至周六，早上7时至傍晚6时30分，星期天与公定假期则不开放。

《新明日报》记者今早9时许抵达庙宇，发现以往的排队人龙情况已不再。庙外除了贴上告示，入口处还有辅警严厉把关，检查信众是否能够进入。

住在北部的蔡先生（50岁，工程师）今天生日，因此特地开车约半小时前来拜神祈福，岂料因身份证尾数是双数而无法入场。

“我没有听闻这个消息，所以并不知道不能进去，但我之后会到其他庙宇参拜。”

同样被拒于门外的刘太太（50多岁，家庭主妇）透露，她每周一次会到四马路观音堂，在此念经两三小时，今天也是首次得知消息。

“我家里有摆放神坛，所以对我影响不大，可择对的日子再来。”

司机周先生（62岁）今天趁他的休息日到访，虽然无法入场，但他认为只要诚心，在庙外参拜也没问题。

据记者观察，有部分公众得知无法入场后，便到观音堂外双手合十拜拜。

有公众知道观音堂出台新限制，根据尾号成功入场。

信众黎女士（70多岁，家庭主妇）指出，她每月定期会来四马路观音堂，之前也从新闻上得知消息。

“我并没有指定要在哪天特别拜神，所以还是能在我可进场的那天才前来。”