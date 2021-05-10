故意熊抱女生非礼 逼她发送裸照视频 22岁青年监10月

（早报讯）男子对14岁女生的胸部感“性趣”，见面时故意熊抱磨蹭她的胸部。半年后，他拿着女生拍给他的裸露视频，威胁她穿校服拍自慰视频，否则就向全世界分享她的裸露视频。

女生的继父带她到警局报案后，今年22岁的陈子恒（译音）被控上法庭，面对五项包括非礼、恐吓以及触犯青少年法令的罪名。

他日前承认其中三项罪名，余项交由法官考虑后，今早（5月10日）被判坐牢10个月。

根据案情，被告是在2018年6月在裕廊的某家快餐店内搭讪受害女子。她当时虽然只有14岁，但谎称自己15岁。

两人接着开始在Instagram上来往，后来再次约在快餐店见面。两人见面时，被告盯着女生的胸部，故意大力摇晃她的手，然后熊抱她。

被告承认，他当时看到了女生的胸部后突然有性冲动，因此想要磨蹭女生的胸部，才会故意这么做。

在2019年1月6日，女生不知何故发了一段裸露视频给被告。被告收到后，不断要求女生再发新的裸照或视频给他，但女生拒绝。

被告因此威胁女生，要把她的裸露视频公诸于世，女生害怕之下只好答应。

但是，被告过后变本加厉，要女生拍下自慰的视频，而且还要她穿着短裙或校服拍摄。女生发了三段视频给被告后，被告并不满足，继续威胁女生发更多裸照及视频给他。

被告求情说，他是因为“年少糊涂”才会犯案，称自己将会在狱中反省，出狱后重新做人，请求法官从轻发落。