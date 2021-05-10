持久授权书将数码化 缩短注册时间

（早报讯）公众未来可通过“公共监护人办公室线上服务”这个电子平台，申请持久授权书并处理相关手续。

持久授权书（Lasting Power of Attorney，简称LPA）将作为一份电子文件，注册授权书的时间因此从三个星期缩短至平均八个工作日。

社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆今天在国会为心智能力（修正）法案进行一读，让制定持久授权书的过程数码化。

根据社会及家庭发展部的文告，这是配合政府为公共服务推动数码转型的工作，旨在让公众更方便地制定持久授权书。

修正法案通过后，当局计划年底前设立公共监护人办公室线上服务（Office of the Public Guardian Online electronic system简称OPGO），让公众线上申请持久授权书，并处理相关手续，例如提呈网上代理报告、电子付款。

目前，年满21岁者都可以申请持久授权书，指定自己信任的被授权人（donee）在他丧失心智能力后，代替他决定并执行个人人福利、产业和财务事宜。

法案的修订内容包括让注册持久授权书成为电子文件，无需实体签名和盖章，以便让申请程序更有效率。授权人（donor）不再须要与被授权人见面，让对方在表格签名，而是通过OPGO。被授权人收到短信或电邮通知后上OPGO同意获委。

授权人之后找可担任证书签发人的医生或律师，由对方现场见证，利用全国数码身份认证（National Digital Identity）线上签名。证书签发人确认后，代授权人提呈LPA申请。授权人和被授权人会通过短信或电邮接获申请结果。

有鉴于此，注册LPA的时间将减至平均八个工作日，这不包括三周的等待期。

注册后，公共监护人办公室会发出通知，若授权人与被授权人在90天内没有提出要修改内容，这份电子版持久授权书将作为交易的依据。现有已注册的持久授权书也将转为电子版。

修正法案也旨在加强对授权人的保障。如果有迹象怀疑授权人被骗，或被迫授权给某个人，公共监护人可以找授权人面谈。公共监护人赋予新权力，可向授权人透露他所委托的人，已为多少份LPA担任“被授权人”。

随着持久授权书数码化，当局只有在特殊情况下，允许个人以纸版申请持久授权书。

公众须通过Singpass登录电子平台。社会及家庭发展部表示将帮助不擅科技的公众线上申请，尤其是年长者。他们可到26个位于民众俱乐部的公民联络中心以及淡滨尼天地的综合公共服务中心，由工作人员协助。

当局已为新加坡公民免除LPA表格一（Form 1）收费，直到2023年3月31日。