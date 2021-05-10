生死注册法案一读 未来注册生死过程将简化

（早报讯）未来注册生死的过程将简化，新加坡人将从数码化程序获得更大便利。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授，今天在国会提出新的生死注册法案（The Registration of Births and Deaths Bill）一读。

根据内政部文告，新法案将取代现有于1937年制订的法令，旨在简化生死注册过程，并通过数码化程序方便新加坡人。

新法案强制在新加坡出生的婴儿，必须向生死注册官（Registrar-General）报生，并规定婴孩出生的42天内，只有父母或法定监护人、社会福利总监或法定保护人，才能提供报生资料。

另外，无论生死，涉及的负责人（persons responsible，包括医院、家长、同住者、亲人等）必须尽快向当局呈报，不呈报者将受制裁。

根据现有生死注册法令，注册死亡有两个步骤。

首先，医生上网证实死亡，然后发出电子死因证书，再把打印版交给亡者亲人。

其二，亡者亲人拿打印版到注册中心（公共医院、邻里警岗或移民与关卡局），提供死亡详情和注册死亡。

新法案将废除第二个步骤。一旦医生上网证实死亡，生死注册官将自动注册相关资料，并发出电子通知给亡者亲人，通知他们下载电子死亡证书。

亲人可通过提供与死亡相关资料和服务的一站式网站My Legacy，下载电子死亡证书。此外，亲人也无须再到注册中心提交死者的身份证或注销身份证。