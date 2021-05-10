许文远：担任媒体公司主席是沉重的责任 将竭尽所能推动媒体转型

（早报讯）前内阁部长许文远形容，接受新任务是个“沉重的责任”，但他不能允许一家新加坡机构走向衰落。

许文远已答应在新加坡报业控股集团将媒体业务转入担保有限公司后，出任担保有限公司主席。他今天发声明说：“这是个沉重的责任。我在接下主席一职时有些忐忑，因为我没有数码媒体的经验。我会探讨我们能如何借鉴其他地方成功转型的例子。”

许文远也同意通讯及新闻部长易华仁所说的，即本地媒体扮演着至关重要的角色。他将竭尽所能，确保在媒体转型这个国家项目上取得成功。

许文远去年6月从政坛引退。他说，自己过去一年的退休生活过得惬意满足。接下主席一职，打断了他的退休计划，但许文远表示，自己不能允许一家新加坡机构走向衰落。

“我会探讨如何帮助释放新闻室的才华和激情。我们也将重新聚焦于提供优质新闻的主要使命，帮助建设这个年轻的国家。”

许文远答复《联合早报》询问时也说，他清楚自己的局限，已开始广泛地阅读和咨询。“幸运的是，我了解SPH媒体人才所具备的广度和深度。我的工作是支持他们，帮助他们实现志向 。”

他强调，自己尊重新闻工作者这份崇高的职业。新闻工作者的生活方式极不规律，时时刻刻面对时间压力，他因此认为必须承认这批专业人士的牺牲，并向他们表达支持。

许文远也透露，他目前每天固定拨出八小时进行例行活动，包括早上花四小时修养身心（spiritual development）。

他希望能尽力维持这四个小时的固定作息，但不确定能够这么做。