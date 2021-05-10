吉宝岸外与海事获23亿美元巴西储油船建造合同

（早报讯）吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）在一个国际竞标中胜出，获得一份总值23亿美元（约30亿新元）的合同，为巴西国营石油公司（Petrobras）建造P-78浮式生产储油船（Floating Production, Storage and Offloading vessel，简称FPSO）。

新的P-78浮式生产储油船预期在2024年底完工，将用于巴西的布左斯油田（Buzios field）。该油田为全球最大的深海油田。

储油船的每日可生产18万桶原油、720立方米天然气，储存空间达200万桶原油，将是全球最大型的FPSO之一。

这份设计、采购和施工（EPC）合同的项目将在全球多个地点执行。吉宝岸外与海事将在新加坡、中国和巴西的船厂组装重达4万3000吨的上端模组，以及储油船的整合及启动。

公司的合作伙伴现代重工控股（Hyundai Heavy Industries Holdings）将为项目提供8万5000顿的船壳及供240人居住的岸外宿舍。

工程完工后，储油船将运到布左斯油田，在哪里完成最后阶段的岸外启动工作。

吉宝岸外与海事总裁王能耀在文告中表示，公司跟领先业者包括现代重工和巴西的DORIS Engenharia合作，互相借重彼此的强项，让吉宝能在整个价值链上扩大全承包（turn-key）的产品方案。此外，公司也能借助在全球的运作网络，将显著的工作在巴西进行，为当地的生态体系带来数以千计的工作机会。

新合同将根据工程进展分阶段付款，预计不会为吉宝企业本财年的净有形资产或每股净利带来显著影响。

吉宝岸外与海事多年来为巴西及巴西国营石油公司完成了多个显著项目，包括储油船、产油台、浮式液化气储存库和钻油井等。

公司旗下的巴西远东船厂（BrasFELS）目前正在为另外两个储油船进行整合和组装工程。

吉宝企业股价今天收报5.31元，下跌5分或0.93％。