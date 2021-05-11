（早报讯）在交通和旅游相关股的拖累下，本地股市昨天失守3200点的水平，新加坡海峡时报指数全日下跌17.85点或0.56％，闭市报3182.41点。

代表科技股走势的纳斯达克指数隔夜下挫2.55%，标普500指数也下滑1.04%，道琼斯指数则微跌0.1%。

周二值得关注的股票如下：

*仁恒置地（Yanlord Land）今早宣布旗下的仁恒置地（Yanlord Land）（香港）公司将就一个美元计价的绿色优先票据（senior notes），委托多家公司安排同固定收入投资者在今天谈话。包括星展银行和汇丰银行在内的银行将担任联合环球协调人与联席簿记管理人（bookrunners）和联席主承销（joint lead manager）。

与此同时，集团也宣布实施本身定制的绿色金融框架，以加强集团在策略和运作的可持续性。

*金味集团（Kimly）今早宣布以5400万元，收购Tenderfresh的75%股权。Tenderfresh营运超过40年，业务包括中央厨房、餐厅、食品摊位、厂房和设备等。收购将由现金与发行新股资助。

该公司昨天宣布2021财年上半年净利同比增加106.2％至2170万元，营收则增长14.2％至1亿2260万元，主要得益于营收增加以及销售成本降低。

公司将派发每股0.56分的中期股息，这比上财年同期的0.28分高出一倍。该股收报0.32元，无起落。

*宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）今早发布的第一季业务报告指出，信托组合租用率为92%，高于美国的82%均值，加权平均租约5.3年。此外，信托负债率为41.3%，利息覆盖率为3.9倍，

*由于交易量增加，博纳产业（Propnex）第一季净利翻倍至于1620万元，营收增长63.3%至2亿2060万元。该公司是在今早宣布业绩。

*中国光大水务公司（China Everbright Water）获得陕西咸阳的污水处理厂升级以及污泥脱水工程合约，总值2亿5300万元人民币（5313万新元）。该股收在0.265元，全日涨1.92％。

*华侨银行（OCBC）利用威士Commercial Pay移动解决方案推出华侨银行虚拟购物卡，以协助业者数码化和简化员工的付款要求。华侨银行收报12.57元，全日涨1分。

*新捷运（SBS Transit）今年第一季净利同比增加逾两倍至2331万元，营收则下跌6.5％至3亿3901万元。该股收在3.06元，下滑0.65％。

*手套制造商优格医疗集团（UG Healthcare）2021财年第三季净利报3433万2000元，是上财年同期60万6000元的近57倍。营收也从3858万6000元增至9345万8000元。该股收报0.65元，下跌2.26％。