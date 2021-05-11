SMRT和新捷运地铁营运 去年获总计1亿7300万元奖励

（早报讯）公共交通业者SMRT和新捷运旗下地铁线可靠度去年都超越“百万”目标，获得陆路交通管理局提供的全数奖励，金额总计1亿7300万元，协助业者补贴维修费。

交通部长王乙康昨天书面答复议员安迪（碧山—大巴窑集选区）和陈慧玲（东海岸集选区）的询问时，透露上述数据。

他指出，自2011年陆交局就与地铁业者合作加强维修力度。过去六年，按地铁行驶的距离计算，地铁服务可靠度增加了十倍，尤其对乘客来说，这是良好发展，但同时，地铁网络的财务可持续性也备受关注，因为地铁公司都蒙受巨额亏损。政府因此决定通过一个奖励系统，增加给予地铁营运的补助。

奖励计划去年展开，并会持续到2023年。陆交局会根据一套标准评估业者表现，范围横跨地铁系统的运作和维修。要是没有达到要求，当局可实施罚金，相反的，要是达标，业者则能获得奖励。

业者若要拿到补助金，除了要达到营运表现和安全方面的相关要求，列车也须达到每行驶至少50万公里才发生一次超过五分钟延误事故的水平。列车若能达到每行驶100万公里或以上才发生一次超过五分钟延误事故，业者便能享有全数奖励。

王乙康说，奖励金是根据列车每行驶一公里可享有三角钱奖励来计算，由于SMRT和新捷运经营的地铁线，列车去年平均行驶超过100万公里才发生一起延误五分钟以上的事故，因此两家公司都能获得全数奖励，总计1亿7300万元。个别业者获得的金额依所经营的地铁客容量而定。

王乙康并没有透露为奖励计划拨出的款项，但提到，政府每年花约10亿元补贴地铁营运，而奖励金来自这笔补贴。