（早报讯）本地首个骨灰撒土园——蔡厝港清心园即日起开放接受申请，本月17日投入运作后每天最多可接待八个家庭，这个庄重的世俗设施设计给所有宗教信仰者使用。

国家环境局今天（5月11日）发文告说，蔡厝港坟场里的蔡厝港清心园（Garden of Peace @ CCK），将在5月17日投入运作。设计清幽与宁静的清心园，让公众在庄严的环境中将亲人骨灰撒入土中。

公众可通过环境局网站提出申请，费用为320元。公众也可到蔡厝港坟场或万礼火化场的办事处预约骨灰撒土。

原定去年投入运作的清心园，由于冠病疫情加上建筑工人分批复工，因此延误至今年开放供公众使用。

清心园的开放时间为早上9时至傍晚5时，每天共有四个时段供公众申请，每个时段时长两个小时。

同一时段最多可有两个家庭在园中，每天最多可有八个家庭。配合目前的防疫措施，每个家庭最多可有五人参与骨灰撒土仪式，但不包括殡葬人员和宗教人员。

采用开放式公园概念的清心园种有灌木与植被以区隔不同空间，园内共辟出四个撒骨灰的小径，以提供足够隐私。园内将设有轮椅道、休息区，以及让家属观礼的平台。

清心园内不允许进行任何宗教仪式，如燃烧香烛和祭品等，以保持清洁和环境清幽。

国家环境局副局长（公共卫生）及公共卫生总监周明辉在文告中指出，该局已与宗教团体、殡葬业者、倡议团体和不同利益相关者，就骨灰撒土园进行了详尽咨询和沟通。