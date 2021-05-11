脚踏车紧追电单车惹议 脚踏车协会：专业选手在训练

（早报讯）脚踏车骑士紧追电单车尾，视频被拍下，引起安全争议。新加坡脚踏车协会受询时表示，这是一种在路上的训练形式。

事件发生在本月8日早上7点43分，地点在实里达北连路。面簿主页SG Road Vigilante - SGRV昨天（5月10日）发布了一则视频，显示一名脚踏车骑士骑行速度很快，全程保持在电单车后方，距离不到一米，尾随的还有另外两三名脚踏车骑士。

视频发布后，引起众多网友讨论。

有部分网友认为做法危险，容易导致车祸，也有人表示，或妨碍其他车辆。不过，也有网友指出，脚踏车骑士其实是专业脚踏车选手沈德光，曾在赛事中为新加坡夺得金牌，当时是他的训练过程。

新加坡脚踏车协会受询时证实，视频中的脚踏车骑士的确是沈德光，他正在为准备一项即将在香港举办的赛事以及东运会训练。由于训练地点在实里达航空园附近，时间是周六清早，因此较少车流量。

脚踏车协会解释，这是一种在路上的训练形式，指定的电单车骑士（motor-pacer）（同时也是具有资格的教练）会以一定速度行驶，受训的脚踏车选手需要跟上。这种训练能够帮助国家脚踏车选手达到最高水准的表现。

“未来为了避免引起公众的疑惑和担忧，所有陪同国家脚踏车选手的电单车教练都会穿着一件背心，标识出他们正在训练。”