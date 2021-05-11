失信客户197万 14万买多多万字 前银行经理监七年

（早报讯）前银行客户经理三年内失信和欺骗七名客户近200万元，昨日（5月10日）被判坐牢七年。

被告韩德隆（译音，34岁）被控94项失信、欺骗，以及转移赃款等罪名。他早前承认其中27项罪名，余项同意交由法官下判时一并考虑。

法官昨日下判前说，被告是初犯，也在第一时间选择认罪，被控后还押至今，足见他有悔过之心。

主控官曾说，被告至今只吐出了62万5000元，其中35万元还是用骗来的钱还给一些受害者。

由于被控多条罪名，涉及的款项高达196万9000元，法官最终判他坐牢七年。

根据案情，被告在2014年8月至2015年12月之间在大华银行担任客户经理，负责销售定期存款及信托等类型的金融产品。

2015年2月，他开始挪用客户的钱，即便在2015年12月辞去大华银行的工作，到华侨银行上班之后，他还是如法炮制，继续欺骗大华银行的客户，最后连华侨银行客户的钱也挪用。

为了圆谎，他还伪造大华银行的信件，骗这些前客户说，他们的钱都已经交给了大华银行，但实际上，钱都存到了他自己的银行账户中。

其中一名受害者发现被骗后向警方报案。商业事务局在2017年4月11日展开调查，发现被告在三年内骗了两家银行七名客户共196万9000元。