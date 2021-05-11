商场昏倒获救 女郎寻好心人

（早报讯）逛商场时突感头晕目眩，女子昏迷30秒后恢复意识，才发现自己倒卧在地，周边已有一票人在帮忙。有感疫情期间还有人愿意伸出援手，女子上网要找热心人，亲口说一声“谢谢”。

根据网媒Stomp页面昨日（5月10日）的报道，这起事件发生在本月3日晚上8时许，地点在义顺纳福城（Northpoint City）商场。

据报道，当时是晚上8时15分左右，女子刚和伴侣吃完晚餐，没想到回家时忽然感到一阵晕眩，跟着昏了过去。她大约30秒后恢复意识时，发现自己躺在地上，感到既晕眩又虚弱，四肢无力。

女子当时昏昏沉沉的，只记得周边围了一些人，大家似乎都很紧张地在讨论着该如何帮她。隔天，她发现自己的包包里多了一条毛巾，向伴侣了解事发经过，才得知自己昏倒时有几名热心公众上前帮助她。

“事发时，一名陌生女子担心商场的灯光太刺眼，所以用毛巾遮住我的双眼，还有几名陌生人跑到附近的商店买饮料给我，其中一人送上柠檬水让我补充糖分，还有一人用精油揉搓我的太阳穴、手和脚底。”

据了解，同行的伴侣当时惊慌失措，没有留下这些好心人的联络方式，她为此感到有些遗憾，所以希望上网联系各位“恩人”，亲口道谢。

她说：“我们现在仍处于疫情期间，但还是有许多热心的公众给予援助，我希望亲自向他们致谢，并送上小礼物表达我由衷的感激。”

新加坡民防部队在答复《联合晚报》询问时表示，当局在3日晚上约8时25分接到一通求助电话，医护人员事后将一人送到邱德拔医院接受治疗。