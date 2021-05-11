通胀使股价高处不胜寒 海指跌幅扩大至1.2％

（早报讯）美国科技股被抛售促使亚太股市今天面对抛售压力显著败跌，尤其是香港、东京和台北股市，跌幅从2％至接近4％。科技含量较低的新加坡股市也无可幸免，海峡时报指数全天受压，尾盘加速下跌，今天全天跌幅达1.2％或38.14点，闭市报3144.27点，最低一度跌至3137.46点。

市场对通货膨胀的担忧上升促使美国纽约隔夜股市周一全面下滑，纳斯达克指数更是败跌2.55％。纽约股市三大股指的期货在本地今天傍晚时分皆明显疲软，显示今晚股市开盘将继续下跌，尤其是科技股，意即投资者将继续减持高估值及对通胀敏感的股票与科技股。香港、东京和台北股市各跌2.03％、3.08％和3.79％，悉尼和首尔股市则跌1.19％和1.23％。

本地股市今天整体交易量微增至21亿7000万元，总值则猛增约50％至17亿2000万元，反映蓝筹股交易活跃。上升股173只，下跌股353只。

海指成份股几乎全面败跌，仅香港置地（Hongkong Land）股价上涨1.03％至4.91美元。跌幅最大的是云顶新加坡（Genting Singapore）和新翔集团（SATS），股价分别跌3.57％和3.04％，闭市报0.81元和3.83元。

本地银行股显著败跌，给予海峡指数最大的压力。华侨银行（OCBC）股价跌2.07％至12.31元，大华银行（UOB）股价跌1.36％至26.18元，星展集团控股（DBS）股价跌0.64％至29.44元。

银行股的交易皆相当活跃，交易总值都超过1亿元，尤其是星展集团控股，以2亿3717万元的交易总值冠全场。

其他个股方面，贤能集团（LHN）今天股价暴涨18.64％或5.5分，闭市报0.35元，交易量超过3000万股，在活跃股龙虎榜排第13名。它上个月底表示，已行使选择权以1350万元买下芽笼路115号房地产，并将把这个占地305.6平方米的房地产转为Coliwoo共享住宿品牌所用，预期将能提供资本升值和创造营收的新机会。

金味集团（Kimly）今天股价大涨7.81％，闭市报0.345元。它今早宣布以5400万元，收购Tenderfresh的75％股权。Tenderfresh营运超过40年，业务包括中央厨房、餐厅、食品摊位、厂房和设备等。收购将由现金与发行新股资助。