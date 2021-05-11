涉两年前在台湾弃婴 狮城情侣被捕

（早报讯）新加坡籍情侣在2019年被指在台湾弃婴，女婴出世不久后死亡，情侣今年2月被台湾当局通缉。如今案件再有进展，新加坡警察部队受询时向zaobao.sg表示，这对男女已经被我国警方逮捕。

警方发言人表示，当局是于4月28日逮捕25岁的一男一女，两人涉嫌与2019年2月在台湾一起婴儿死亡的案件有关。

《联合早报》之前报道，2019年2月26日，一名男子被指在凌晨约3时50分，用黑色塑料袋装着新生女婴尸体，丢进台北西门町一家烤肉店外的厨余桶。当时台湾警方根据线索，追查到该男子相信是来自新加坡的王姓男子，他和郭姓女友在2月19日抵达台湾，并在案发当天下午4时30分离境回返我国。

查案人员过后在酒店客房浴室的排水孔找到血迹、毛发和一小块胎盘，经脱氧核糖核酸（DNA）比对后，证实与女婴吻合。此案在今年2月有了新进展。综合台湾媒体报道，法医解剖女婴后，证实她出生时仍活着，并非自然死亡。客观证据都指向新加坡情侣有严重嫌疑，台北检察署将涉案情侣列为杀人罪被告。台湾警方事后向我国警方寻求支援，我国警方也一直与对方合作进行调查。

根据台湾法律，若女婴是在活着时被丢弃在厨余桶，王姓男子将涉嫌杀人罪，若罪成可被判死刑、无期徒刑或至少10年以上监禁；郭姓女子则可能触犯生母杀婴罪，若罪成将被判处六个月至五年监禁。