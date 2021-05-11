新科工程与淡马锡合资 将经营货机租赁业务

（早报讯）新科工程（ST Engineering）宣布与淡马锡（Temasek）成立对等合资公司，经营货运飞机租赁业务，以满足全球电子商务和空运量日益增加的需求。

根据新科工程的文告，这家双方各持50％股权的合资公司在五年内将拥有价值约6亿美元（8亿新元）的资产组合，它投资于客机以把它改装为高度有效率的货机。新科工程将为这些飞机提供有关的维修和翻新服务。此外，新科工程也将是合资公司的资产和租赁经理，这符合集团的宇航资产管理业务模式。

新科工程表示，有关资产组合将主要由窄体飞机组成，这将为业者提供选择，把旧客机改装为货机，赋予它们作为有燃油效率的货机的新生命。这符合合资公司专注于推行一个环境、社会和治理（ESG）政策，为其运作和业务发展提供指导。合资公司将设ESG条件来进行投资，并与可能的客户在一些措施合作，减少它们的碳排放，包括使用可持续航空燃料以及改进引擎维护计划。

在供应方面，合资公司预期将以较低的价格购买客机，因为客机的价格已受到冠病大流行有关的旅行限制的影响。合资公司打算通过售股和举债为收购飞机进行融资。

新科工程是在闭市后发布上述消息。新科工程今天股价跌1.33％，闭市报3.70元。