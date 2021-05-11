音达信息技术私下售股计划 每股售13.5分

（早报讯）音达信息技术（Yinda Infocomm）宣布私下发售1亿9500万股新股的计划，这批股票将占扩大后股本的23.2％，每股发售价13.5分，以筹集总额2630万元资金。

音达信息技术闭市后透露，这个私下发售计划并没包销公司承购，音达信息技术今天已签下卓星企业融资（SAC Capital）为私募代理。每股发售价比该股暂停交易前全天交易（上周四5月6日）的交易量加权平均价（14.9分）低了9.40％。

它指出，这个私下发售计划将不会造成公司掌控权的易主。据卓星企业融资透露，公司的两名大股东Hing Chow Yuen和Chee Tuck Hong都将参与这个私下配售，分别认购2230万股和380万股。Hing Chow Yuen目前持有5780万股或现有股本的8.93％，私下发售之后他的持股将占扩大后股本的9.51％。Chee Tuck Hong目前持有3296万股或现有股本的5.09％，私下发售之后他的持股将占扩大后股本的4.36％。

音达信息技术将举行特别股东大会，寻求股东批准这个私下发售计划，以及把股票通过该计划买给这两名大股东。

它指出，这个私下发售将进一步加强公司的财务情况，并改善其现金流情况以支持集团的营运资金需要，这是鉴于集团目前面对营运亏损。所筹得的净资金的80％至90％，将供集团追寻新业务机会，包括公司目前正在深入谈商阶段的一项股权投资。但它并不保证该谈商将达成并签署有法律约束力的交易协议。

音达信息技术过去一年里股价飙升超过12倍，昨日它暂停交易，前天闭市报14.9分。