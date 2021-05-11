宿舍业者胜捷企业 首季营收跌13％

（早报讯）胜捷企业（Centurion Corp）第一季营收下跌13％至3070万元，去年同季为3550万元，这主要是由于特建学生公寓（PBSA）业务营收减少。

胜捷企业闭市后发布季度业务报告表示，冠病疫情令入住率持续受压，尤其是在英国及澳大利亚。

特建学生公寓营收在2021年第一季为770万元，同比下降38％，这是因为出行限制继续令特建学生公寓的入住率受压，特别是在澳大利亚。集团特建学生公寓资产组合的平均入住率在2021年第一季为56％，而2020年同季则为85％。这不包括通过私募基金持有的美国投资组合，集团持有基金的28.7％权益。

它指出，2020年第四季新增特建工人宿舍（PBWA）组合资产，协助抵消了来自特建学生公寓的营收方面的压力。特建工人宿舍的营收企稳于2280万元水平，这得益于马来西亚资产入住率改善以及2020年第四季新增资产带来的收益，包括位于马来西亚雪兰莪州的西雅雪州发展机构八打灵再也和新加坡的两座速建宿舍，即西雅克兰芝大道和西雅大士2道。剔除西雅雪州发展机构八打灵再也和两座速建宿舍，该集团特建工人宿舍资产组合于2021年第一季的平均入住率为84％，而2020年同季则为89％。

它表示，继最近在包括西雅兀兰在内的新加坡工地及宿舍发现客工新冠病确诊个案之后，新加坡政府实施了特别检测措施，并修订了针对已康复工人的检测制度。西雅兀兰的特别检测行动现已完成，该舍的工人住客已返回工作岗位。

它也透露，共8488张特建工人宿舍床位预期于2021年第三季投运。

胜捷企业行政总裁江志明先生在评论集团表现时说：“冠病疫情持续对我们资产的入住率带来挑战，但是通过谨慎的轻资产方式扩展我们的资产组合，可使集团通过扩大营收和分散营收来源来减轻影响。”

自2020年第四季起，集团两座速建宿舍共2320张床位投入营运，即西雅克兰芝大道和西雅大士2道，主要地契年期为3+1年。到2021年第一季，这些速建宿舍的入住率达到84％。另外两座速建宿舍，西雅惹兰都干和西雅大士南大道共4048张床位，预计将在2021年第三季投运。

在马来西亚，集团预计正在进行的西雅淡杯资产提升工程将在2021年7月峻工，为柔佛州新增约3600张床位。同样在柔佛州，集团已在西雅巴西古当毗邻收购了两座现成工人宿舍楼，并正在对其进行翻新以增加约840张床位，预计将于2021年7月投运。

该公司指出，尽管新冠疫情仍是集团住宿业务的挑战，但在集团所在的核心特建工人宿舍和特建学生公寓市场，对工人和学生住宿服务的潜在需求仍然强劲，新加坡的雇主需要更多的客工来满足项目劳动力需求，马来西亚雇主亦有压力为外劳提供更好的住宿，以及英国和澳大利亚学府的强劲招生人数亦支撑住宿需求。

胜捷企业今天股价持平于0.34元。