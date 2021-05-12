无关联社区病例包括黄廷方综合医院手术室技术员

（早报讯）三起无关联的社区病例当中包括一名在今年1月从马来西亚回新加坡，并在今年4月出现咳嗽症状的黄廷方综合医院手术室技术员。

本地昨天（5月11日）新增的13起社区病例中，有三起为无关联病例。其中一人是在黄廷方综合医院担任手术室技术员的42岁马来西亚籍男子。

他在1月10日从马来西亚回到新加坡，并在1月24日完成履行居家通知，他在1月23日的检测结果为阴性，他是在4月21日开始出现咳嗽症状，但是并未求医。随着症状不断恶化，他在5月10日到医院的员工诊所求医，并在同一天确诊。

由于他的循环阈值（Ct value）很高，显示体内的病毒少，血清检测呈阳性，因此可能是在排除体内病毒，不会传染他人。由于卫生部无法断定他是何时感染，因此仍会采取相应的公共卫生预防措施。

另一起无关联社区病例则是一名在世创电子材料（Siltronic）担任生产操作员的27岁马来西亚籍男子，他在5月6日出现全身酸痛的症状，于同一天到诊所求医。他在8日开始发烧和咳嗽，当晚到另一间诊所求医，并在隔天进行检测，10日确诊。

最后一起病例是一名在库力索法半导体公司（Kulicke & Soffa）担任技术人员的50岁男永久居民。他同时在狮城大厦的星巴克担任兼职的咖啡师，并在幸运商业中心物流公司LBC Express工作。他在5月6日出现气喘症状，并在8日晚上求医，隔天进行检测后，于10日确诊。