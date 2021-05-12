陆交局颁发裕廊区域线两地铁站土木工程合约 总值逾2亿元

（早报讯）裕廊区域线未来通车后，从蔡厝港4道到靠近事业路的裕廊工业区只需25分钟，对比目前的50分钟，节省了一半的时间。

陆路交通管理局今天（5月12日）发文告宣布，将设计和兴建JS9和JS10地铁站，以及两站之间、跨裕廊中央公园和惹兰文礼的1.5公里高架轨道的土木工程合约颁给中国港湾工程（China Harbour Engineering）新加坡分公司（前称振华新加坡工程）。合约总值2亿4100万元。

JS9和JS10分别位于事业路（Enterprise Road）和惹兰都康（Jalan Tukang）一带。工程预计本月展开，2029年竣工。

陆交局在文告附录中提到裕廊区域线通车后，公众可期望节省的车程时间。除了以上例子，从裕廊西42街到靠近事业路的裕廊工业区，车程也将从目前的45分钟缩短至20分钟；若从蔡厝港3道出发，只需25分钟即可到达拖拉机路（Tractor Road）附近的裕廊工业区，节省25分钟。

文告指，中国港湾工程新加坡分公司在本地经营业务已超过35年，也参与了澳门和泰国的铁路项目。公司正参与地铁汤申—东海岸线实乞纳站的建筑工程。

全长24公里、共有24个站的裕廊区域线将分三个阶段通车。陆交局指出，这条新地铁线将改善西部的衔接性，把地铁开到目前没有列车穿行的地区，包括南大、裕廊工业区、裕廊创新区、班丹蓄水池以及登加新镇。

通车后，蔡厝港、文礼和裕廊一带的超过6万个住户只需步行不到10分钟，就能到地铁站搭车。随着新发展的登加新镇落成，会有更多居民受惠。