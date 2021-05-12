SPH媒体最早9月1日转移至新担保有限公司 前副执行长丹尼尔任过渡期临时总裁

（早报讯）新加坡报业控股的媒体业务预计最早在今年9月1日转移至新的担保有限公司，并由报业控股前副执行长丹尼尔（Patrick Daniel）出任过渡期的临时总裁。

这家担保有限公司（CLG）名为新报业媒体信托（SPH Media Trust）。即将出任新报业媒体基金主席的许文远，星期三（5月12日）下午在报业控股礼堂举行的全体大会上，宣布这项消息。

66岁的丹尼尔曾担任过报业控股英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑（2007年至2016年）和副执行长（2016年至2017年）。许文远因此预计，整个过渡将无风无浪，顺顺利利。

他说：“我感谢丹尼尔答应帮我们这个忙。他跟我一样，原本正在享受退休生活。但是他个人强烈希望新报业媒体成功。”

“我向他保证，我会立即开始搜求总裁人选，希望找到一个能够引领多语言、数码化的新报业媒体、能游走于东西方、心向新加坡的总裁——是世界顶级的人才之一。”

持报业控股管理股的九家机构已同意成立新报业媒体信托并担任其创始成员，以继续支持新加坡拥有制作高素质新闻机构的使命。

它们是三家本地银行、大东方、新电信、职总英康、淡马锡旗下的富登金控、新加坡国立大学，以及南洋理工大学。

许文远说，将在适当时候将新报业媒体信托的成员扩大至其他知名公司，尤其是数码经济领域的公司。它们将成为新报业媒体信托的信托人，承担维护新加坡生产高质量与可信新闻的重要任务，为发展这个社会公益品的使命开拓前进。按计划，最早转移至CLG的日期是今年9月1日。

许文远也重申，将媒体业务从上市公司中转入CLG，既保留了一家商业运作的公司在财政上应有的纪律，同时又能为数码转型中昂贵而挂牌公司股东不感兴趣的投资，向政府和其他渠道寻求资助。

但他也强调，使用政府的拨款，必须有清楚交代，并且作为建设能力之用。目前，政府给予其他公司资助的例子已经存在，包括新传媒。