许文远：新报业媒体必须转型为一家“ 拥有纸媒的数码媒体公司”

（早报讯）新加坡报业控股过去是一家拥有数码产品的纸媒公司，媒体业务重组后，必须果敢转型成一家提供纸质产品的数码媒体公司。

担任新报业媒体信托主席的许文远，星期三（5月12日）下午在报业中心召开全体大会。他指出，就如一家英国媒体公司所形容，“我们过去是一家拥有数码产品的纸媒公司，现在必须果敢地成为一家拥有纸媒的数码媒体公司。”

许文远说，这不是在玩弄文字，而是需要观念上的转变。“高素质内容依然重要，但这已不足够。我们还需要利用数码科技和平台，积极将这些内容推广给订户和非订户。”

要取得成功，就必须与这些受众群进行有意义的互动，聆听和了解他们的数码习惯，再根据他们的生活和最便利的方式，量身定做这些内容。“这需要我们在能力、技能和态度上有很大的突破。”

许文远指出，新媒体公司如今需要解决三大挑战，分别是：如何加强现有数码产品、扩大读者群，尤其是年轻受众，以及如何增加数码收入来应对纸媒收入的锐减。

为此，公司将组成一流的数码科技队伍来支持转型，新闻室也应具备图表、视频、科技、设计和数据等先进技能和工具，确保日常阅读体验会更具吸引力、更扣人心弦。

“这需要记者、资讯科技工程师和网络媒体专家的共同合作。我们也会适当调整新闻室大小，确保它们具备能力，与受众建立关系。我们正在探讨这项工作所需的额外投资。”

许文远也提醒，转型是一个过程，它不仅是一项技术性工作，也是一场文化转型，需要付出时间和精力，才能进行文化上的改革。

“要启动一项新项目，成立一家崭新的媒体公司并非易事，更何况是要改变一家企业传统根深蒂固的公司，可说是难上加难。”