【SPH全体大会】许文远： 将设新报业媒体学院提升媒体工作者技能  明年起颁发奖学金培养数码人才

（早报讯）新报业媒体信托将设立新报业媒体学院提升媒体工作者的技能，常年颁发的报业奖学金明年起也将涵盖数码人才的培养。

新报业媒体信托主席许文远星期三（5月12日）下午在面向报业控股全体员工的大会上表示，新报业媒体的目标是从“一家拥有数码产品的纸媒公司”果断转型为“一家拥有纸媒的数码媒体公司”，须利用数码科技与平台区了解读者的数码习惯，为他们的生活方式量身定做内容。

他说：“这需要在能力、技术和态度上一大飞跃。等我们稳妥过渡后，我们会设立新报业媒体学院，有系统地训练新手，提升现有工作人员的技能。这个学院将成为有效的平台，让同事们打造团队精神，增强合作，加强观念，在数码时代对高质量新闻有所担当。”

解决燃眉之急的同时，也要着眼培养下一代的新闻工作者。许文远宣布，明年起，新报业媒体会增加旗下的奖学金，不仅在新闻业方面，也包括其他数码领域。

本地大学生也有机会通过实习接触新闻业和数码媒体的工作。

至于在职的新闻工作者，许文远说，新报业媒体将提供研究生奖学金，以及在世界级新闻室短期工作的机会，让他们得以建立全球网络，促进可能的跨国合作。

许文远承诺，“我们会坚定不移地，让新闻工作成为深具吸引力的专业，让才华洋溢和有雄心壮志的青年男女，认为这是有成就感的工作”。