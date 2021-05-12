【SPH全体大会】许文远： 向数码企业家求助也邀请商界代表加入董事会

（早报讯）新报业媒体信托主席许文远相信本地商界会继续支持报业控股旗下的媒体业务，希望新成立的担保有限公司董事会将有商界代表；他也计划在这个转型的过程中向数码企业家求助。

新报业媒体信托主席许文远星期三（5月12日）下午在全体大会上发言时指出，报业控股新闻室有认真严肃对待专业的新闻工作者和创意达人。“他们对使命有担待，准备勇往直前。我会帮助他们实现愿望。”

许文远说，他相信商界会支持新报业媒体，他已经和私人企业界一些资深转业人士聊过。“他们不在媒体工作，但是察觉出来，当高质量媒体为数码科技所颠覆，对社会将产生摧毁性影响。”

他也希望能够有一些商界人士挺身而出，担任董事。

许文远也说，他与私召车及送餐平台公司Grab控股联合创办人兼总裁陈炳耀进行了讨论，对方表示愿意提供专家提供咨询，他已经接受了。

许文远指出，报业控股媒体业务的转型得到李显龙总理和他的政府坚实的支持，因为政府知道拥有可信的新闻来源和信息，对国家建设仍然至关重要。

“在必须提供多元观点的当儿，我们也不能坠入成为分裂与腐蚀性媒体，或者走标题党的道路，极尽迎合读者、纯粹为吸引眼球之事，而无法提供有意义的信息，或者教育读者。这个信念是我的团队的动力。”