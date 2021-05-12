工程半夜施工噪音不断 实龙岗居民：关窗也难入眠

（早报讯）实龙岗居民指工程团队半夜在组屋楼下施工发出噪音，关窗也没用，直到清晨5时过后才能休息。

住在实龙岗北3道第553座组屋的张小姐（42岁，公关）近日向《新明日报》反应，指组屋楼下每天半夜有工作人员在施工，噪音影响休息。

她指出，根据陆路交通局在电梯口贴出的告示显示，施工团队于4月20日至6月11日在附近道路进行供水管道工程。工作时间为周一至周五的晚8时至早6时，公定假日和前夕除外。

但张小姐表示，并不介意施工，只是连续几天的噪音让家人无法入睡，只能等到清晨5时许收工后，才能休息。

“几乎不间断的发动机和挖掘噪音很吵，即使关窗也能听得一清二楚，每天睡不好也影响我隔天的工作。”

记者日前晚上走访，一个工程团队正在组屋旁的马路进行施工，也能听到发动机的声音。

一名5楼居民表示，施工处不大，只有靠近马路的居民受影响，自施工以来的确很难入睡，关窗也没用，但既然只能在晚上施工，也没办法，希望能尽快完工。工地一名工作人员表示，由于附近要建地铁站，需要先在此进行管道和电缆工作。

“为了减低噪音，我们不能砸地，而是用挖掘机刨开，头几天会比较吵，之后噪音会减低，我们会尽量降低音量，希望居民能理解。”

陆交局发言人指出，该工程是跨岛线的实龙岗北地铁站建设的先期工程的一部分，除了安全考量，当局也参考了居民反馈，才决定夜晚施工，以避免白天交通拥堵。

发言人指出，承包商在工地设置隔音屏，也在施工机器周围放置可移动的隔音设施，以进一步降低噪声水平。

陆交局也密切关注施工处的噪音水平，目前仍在规定范围内。当局也借此机会感谢受影响居民的耐心和理解，也将评估是否需要采取更多的措施。