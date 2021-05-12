剪头发时毛手毛脚 客工51分钟内四次非礼理发师

（早报讯）理发师为客工剪头发，客工却对她毛手毛脚，51分钟内四次非礼她，吓得她最后跪地求饶，但他付款时仍厚颜无耻向理发师要手机号码。理发师事后告知主管此事，并翻阅电眼揪出色狼后报警。

32岁的印度籍客工威尔逊（Wilson Selvanson）是名烧焊工人，住在公司安排的客工宿舍内，案发的理发院就坐落在宿舍内。

他共面对四项非礼罪，昨日（5月11日）承认其中两项，余项交由法官下判时一并考量。为了保护受害人，法官下令不得报道任何可泄露受害人身份的资料。

今年1月2日晚上8时许，被告到宿舍内的理发院剪头发。当理发师（32岁）开始为他剪头发时，他跟理发师聊天，问她年龄，还要她取下口罩让他看看她的样貌。

说着，正当理发师走到被告的左边剪他的头发时，被告伸手非礼她的臀部，之后还将手伸入她的裤内非礼。理发师阻止，他抽回手，问她“有问题吗？”。理发师即便害怕，但仍继续为他理发。

接着，被告再次伸手非礼女郎的下体，遭女郎阻止。被告得寸进尺，竟伸手解开她的裤头，迅速将手伸入她的裤裆内，企图继续非礼，吓得她跪地求饶。

被告在剪完头发后付了6元，他仍想向理发师要手机号码，结果遭拒绝。

理发师事后告知主管此事，调阅电眼画面后揪出被告，警方随之将他逮捕。

主控官指，被告在整个理发过程中多次尝试非礼理发师，而且还一次比一次过分，应当严惩，因此判他坐牢12个月及打鞭三下。

为了让被告寻求法律咨询准备自己的求情书，法官展期至5月17日下判。