三小贩涉没戴好口罩 被警调查

（早报讯）6名男子没戴好口罩，涉及违反安全距离措施被警方调查，其中三人是小贩。

警方今午（5月12日）发文告指出，六名年龄介于26岁至65岁的男子，因三起违反安全距离措施的事件被警方调查。他们相信都在被劝告戴上口罩后拒绝配合，其中三人还涉嫌辱骂公务员。

文告指出，上个月30日在惹兰红山的ABC砖厂巴刹和熟食中心，三名年龄为26岁、27岁及37岁的摊贩涉嫌没有戴好口罩，一名安全距离执法人员和两名安全距离大使多次劝告后，三人仍拒绝合作，其中一人还向对方爆粗口。

警方也于本月1日，接获在实龙岗路巴士站的求助通报，两名年龄为57岁和65岁的男乘客被指不愿遵守巴士车长和巴士检查员的指示，拒绝戴好口罩。

57岁男乘客也被指向巴士车长骂粗话及比划不雅手势，引起一阵骚动，造成巴士服务中断，男子因公共滋扰被捕。

同天，警方接获乌节路另一起事件的通报，一名64岁男乘客被指在巴士车长提醒他戴好口罩时，提高声量并拒绝合作。

三起案件仍在调查中。

警方呼吁公众认真看待安全距离条例，也会继续采取严厉执法行动，取缔那些违反安全距离条例、辱骂和不负责任行为的人。

任何人辱骂公务员，可触犯防止骚扰法令（POHA），罪成者可被判罚款不超过5000元，或坐牢不超过12个月，或两者兼施。

在刑事法典第290条文（公共滋扰）的罪行下被控，一旦罪成，可被判坐牢长达三个月、罚款不超过2000元，或两者兼施。

在公共场合不戴口罩者，则抵触冠病19（临时措施）法令，若罪成，违例者可面临最高六个月监禁，不超过1万元的罚款，或两者兼施。