韩国元8月接任民航局局长

（早报讯）新加坡民航局局长岑景祺将在今年8月卸任，把领导棒子交予现任交通部副常任秘书兼民航局高级副局长韩国元。

根据交通部今天（5月12日）发文告说，韩国元（47岁）将从6月1日受委民航局候任局长，并从8月2日起正式接任局长。岑景祺（50）也会在同天转任交通部副常任秘书。

韩国元是在2019年9月16日接任交通部副常任秘书，此前，他是律政部副常任秘书。

文告提到，韩国元在交通部任职期间，协助推进该部在航空、海事、国际关系、交通安全、网络安全、科技和交通事故调查的议程。自去年1月，他也在协调交通部各机构之间的疫情应对方案扮演了重要角色。

岑景祺是在2015年8月2日接任局长，这些年来，他与业界密切合作进行创新，在科技做投资。樟宜航空枢纽在他的领导下创高峰，其中，樟宜机场第四搭客大厦樟宜机场和星耀樟宜相继开幕，樟宜机场2019年的乘客人次也达6800万人次等。

文告也指，在国际上，岑景祺加强了新加坡的知名度，在国际航空监管机制发展做出了显著贡献，而新加坡也在2019，以最高票数成功连任国际民航组织理事会成员国。

面对疫情暴发，岑景祺带领民航局，为航空公司和机场落实安全管理措施及其他预防措施，保护新加坡人和航空运输员工的安全与健康。