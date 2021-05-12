国际货币基金组织给新加坡经济开出健康证明

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）表示，新加坡已经实施了大胆、全面和协调的政策反应，以缓解冠病大流行的影响，保护生命和生计及稳定国内金融情况，围绕其经济前景的不确定性比往常更大，但经济复苏的上行与下行风险“平衡”。

国际货币基金组织是在对新加坡经济进行年度审查后发布看法，给新加坡经济开出一份健康证明。它认为，新加坡目前的政策组合适当，新加坡的政策反应协助稳定了金融市场以及就业复原，至去年结束前经济已恢复增长。

该组织说：“经济的前景是持续复苏，预计2021年实际国内生产总值（GDP）将增长6％，因为下半年经济活动在更广泛的疫苗供应背景下将加速。随着国内需求的恢复，通胀率预计会回升，但鉴于经济持续疲软，通胀率可能会继续受到控制。经常账户盈余预计将下降，因为国内需求的恢复将推动进口的增长，即便外部需求增长促使出口继续上升。”

“围绕经济前景的不确定性比往常更大，但风险是平衡的。作为一个金融和贸易中心，新加坡面临着全球金融震荡以及全球化和贸易受到的威胁。近期的发展也关键取决于大流行病的路径，这很难预测。大流行病的加剧可能会使复苏脱轨。从正面看，比预期更快的全球疫苗推广和大流行病的遏制，则可能会加速复苏。”

“随着经济复苏进展，当局在2021年从广泛的紧急救济转向更有针对性的财政支持，结合技能提升和创造就业机会的举措以促进各部门的资源重新分配，这是值得欢迎的。鉴于前景存在巨大的不确定性，有针对性的政策支持应该继续存在，直到复苏稳固下来。”

“如果下行风险出现，新加坡有充足的财政空间来部署额外的政策支持，而财政政策应继续发挥第一道防线的作用。当局计划根据拟议的国家重大建设借贷法令（Significant Infrastructure Government Loan Act，简称SINGA），通过借款为新的重大长期基础设施项目提供资金，这一点也值得欢迎。”

国际货币基金组织也认为新加坡金融管理局（MAS）应该继续采取支持经济的货币政策，直到复苏已稳固为止。