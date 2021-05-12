新加坡公开赛取消 羽球奥运资格基本尘埃落定

（早报讯）新加坡羽毛球公开赛确定取消，奥运资格基本尘埃落定，新加坡头号男女单打骆建佑和杨佳敏的东京奥运会参赛资格已是板上钉钉。

冠状病毒继续肆虐全球，东京奥运羽毛球资格赛的最后三站比赛（印度、马来西亚和新加坡）如今确定全部展延或取消，如此一来，已没有奥运资格赛能让羽毛球选手获得积分，参赛资格基本上已成定局。

亚洲多国疫情在这两个月出现反扑趋势，印度每天三四十万的新增病例让原本会在5月11日开打的印度公开赛毫无悬念地无限延期。马来西亚公开赛原定于下周举行，但近来每日数千起的病例导致该国不得不再次进入全国行动管制，比赛也被延期，不再是奥运资格赛。

由于我国持续出现社区病例，目前加强防疫，回到解封第二阶段，至本月30日为止。

按照世界羽总赛程，新加坡公开赛计划在6月1日至6日举行。选手来狮城参赛，按照当前防疫规定，须履21天居家隔离，也就是说，他们现在就得立刻出发。

新加坡羽毛球总会今天傍晚（12日）宣布比赛取消，他们在文告中写道：“主办方和世界羽总竭尽全力，想要为所有参赛者提供一个安全的比赛环境。然而，全球冠病病例不断增加，给入境工作带来复杂的挑战。因此，为了所有运动员、比赛人员和当地社区的健康和安全着想，我们决定取消比赛。”

新加坡头号男女单打骆建佑和杨佳敏在奥运资格榜上分别排在第36位和25位。根据比赛规则，每个国家最多只能派出两个选手出战单一项目，因此骆建佑和杨佳敏分别排在男女单的第18和第17位，基本上已锁定奥运资格。

世界羽总将按奥运排名顺序分配参赛名额，男女单打各有34人出线，详细名单将在下个月公布。