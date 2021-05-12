康福德高探讨部分出售或让澳洲资产上市 为股东释放价值

（早报讯）康福德高（ComfortDelGro Corp）宣布正在探讨各种选项以释放其澳大利亚资产的价值，它在当地经营着其中一家最大的私营巴士公司。

该集团周三发布文告说，此举有多种形式可采取，包括出售部分资产或首次公开售股，这是在康福德高通过收购悉尼巴士运营商Westbus集团首次在澳洲开展业务16年之后。从那时起，集团通过现有业务和并购方式显著扩大当地业务，目前集团在澳洲的六个州和地区营业——新南威尔士州（NSW）、维多利亚州、西澳大利亚州（WA）、坎贝拉、北领地（NT）和昆士兰。

迄今为止，该集团在澳洲的投资总额为11亿7000万新元，现在是集团最大的海外投资目的地，拥有公共固定班次巴士、私人旅游包车、救护车、德士和户外广告业务。截至2020年12月31日，澳洲业务的收入达到6亿零800万新元，成为集团表现最好的海外业务。

康福德高在六个国家经营业务，拥有超过4万辆巴士、德士和出租车。它正在对业务进行战略检讨，并且在专注于发展可再生能源领域的业务。它在检讨全球资产组合看有哪些能为股东释放价值。它表示，若有重大进展，它将作出发布。

集团今天也发布第一季业务报告，第一季集团净利同比扬升56.1％至5620万元，但若不包括政府的救济，净利还未回到疫情前的水平。

集团第一季扣税前盈利同比增45.4％至8130万元，息税折摊前盈利（EBITDA）同比增加13.5％至1亿8110万元，营收则微跌0.7％至8亿5630万元。

它指出，若不包括政府救济，集团第一季扣税前盈利同比是下跌14.3％至4790万元。此外，新加坡营收的下降比其他地区大，因为地铁乘客人次减少、德士车队规模收缩以及汽车工程服务营收下降。