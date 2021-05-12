以色列和加沙暴力升级 我国外交部吁各方立即停火

（早报讯）我国外交部对以色列和加沙地带暴力冲突升级导致人员伤亡表达深切关注，促请各方停止向人民发动攻击，并立刻采取行动缓和局势。

外交部发言人今晚（5月12日）答复媒体询问时，强烈吁请冲突各方致力于持久停火。“各方都有责任停止暴力行动，竭尽所能保护双方人民的安全与保安。”

鉴于局势不断演变，外交部也劝请身在以色列的新加坡人尽可能留在室内和避免出门，尤其不要到发生攻击事件的地方。他们也应密切留意新闻报道，并采取必要措施保护自身安全。

中东地区以巴冲突持续恶化，巴勒斯坦武装组织哈马斯本周一向以色列耶路撒冷及南部地区发射多枚火箭弹，以色列军方也对加沙地带发动空袭。周一开始升级的冲突已造成至少30人丧生逾百人受伤。

发言人呼吁在以色列的新加坡人立即上外交部网站（http://eregister.mfa.gov.sg）登记。一旦发生紧急状况，我国外交部和驻特拉维夫总领事馆将能及时同他们取得联系，给予必要协助。

外交部将继续密切观察局势的演变。在当地的新加坡人若要寻求领事援助，可拨+972-3-647- 6159或+972-3- 547-5109联系新加坡驻特拉维夫总领事馆，或拨外交部24小时热线+65 63798800或8855。